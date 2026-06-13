Разкриха боен арсенал у двама авери
Куп пушкала и части за тях са открити при спецакция на полицията в Старозагорско. Специализираната операция е проведена в сряда, съобщиха за нея днес...
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Куп пушкала и части за тях са открити при спецакция на полицията в Старозагорско. Специализираната операция е проведена в сряда, съобщиха за нея днес...