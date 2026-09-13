Бутат още 5 незаконни ромски къщи в Гърмен
Багери влизат в ромския квартал „Кремиковци" утре. С втората част на акция „Багер" ще се съборят 5 незаконни постройки в махалата. След първото бутане...
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Багери влизат в ромския квартал „Кремиковци" утре. С втората част на акция „Багер" ще се съборят 5 незаконни постройки в махалата. След първото бутане...
Багери влизат в ромския квартал „Кремоковци" в първия ден на следващата седмица. Събарянето на незаконните постройки ще продължи, след като бе наложен...
Незаконните къщи в рибарското селище Ченгене Скеле оцеляха за пореден път. Акция "Багер", която трябваше да стартира в петък, внезапно бе отложена. Р...
Благоевград. Незаконният ромски квартал край общинския център Гърмен няма да се бута. Общината и тази година продължава битката за узаконяването и спа...
Стара Загора. Започна планираното събаряне на незаконните постройки в ромската махала "Лозенец" в Стара Загора. Багерите вече са на мястото и бутат къ...
Варна. Роми от квартал "Максуда" във Варна нападнаха кмета на община "Младост" Христо Христов, който дойде за връчването на заповеди за събаряне на не...
София. 15 от общо 39 незаконни къщи във варненския квартал "Владислав Варненчик" ще бъдат съборени днес. Процедурата е в ход още от ноември 2013-а год...
Децата слагам на багера, заплаши майка на 8 хлапета Варна. Децата слагам на багера, няма да съборите къщата. Това крещеше майка на 8 хлапета в ромска...