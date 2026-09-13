Голяма радост. Първа копка за строителство на нов храм
Водосвет за благословение на това начинание отслужи митрополит Серафим
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Водосвет за благословение на това начинание отслужи митрополит Серафим
Общинският съвет в Петрич има голяма заслуга
Решението на ВАС е окончателно, НИМ трябва да предаде ключа
„Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат, който е сред най-ценните паметници на православното изкуство, се управляваше от НИМ, БПЦ спечели делото, кое...
София. Изборите в Неврокопската епархия са признати за валидни, въпреки че има избиратели, които не са били съгласни и не са подписали изборните прото...
Благоевград. Клирът на Неврокопска епархия поиска с декларация временно постът на покойния митрополит Натанаил да бъде зает от Ловчанския митрополит Г...