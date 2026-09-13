Един от младежите, пребили малкия Еци иска да излезе на свобода
Един от двамата младежи, обвинени в опит за убийство на тригодишния Христо - Патрик Първев, е поискал да бъде пуснат от ареста. Софийският градски съд...
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Един от двамата младежи, обвинени в опит за убийство на тригодишния Христо - Патрик Първев, е поискал да бъде пуснат от ареста. Софийският градски съд...
Граждани, сред които много артисти и бизнесмени, създадоха група във Фейсбук, която е в защита на цигуларката Невена Вeлинска, чието 3-годишно дете бе...
Цигуларката Невена Велинска ги наела за 1200 лв. на месец, докато свири на кораб Бавачки садисти биха 3-годишно момченце почти до смърт. 18-годишните...
Майката на пребитото 3-годишно дете, прието в "Пирогов", се е върнала от чужбина. В момента се извършва оглед на апартамента, където е станал побоя. Н...