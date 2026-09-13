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Качват носии в нета

Качват носии в нета

Перник. Традиционни народни костюми от районите на Перник и Ниш се качват в интернет. С помощта на съвременна 3D лазерна сканираща технология се прави...

29 март | 20:05
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