Установиха 500 кг свинско месо без необходимите документи
500 кг свинско месо без необходимите документи бяха установени при полицейска операция в Кърджали.,съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В кв."Възрожденци"...
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500 кг свинско месо без необходимите документи бяха установени при полицейска операция в Кърджали.,съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В кв."Възрожденци"...