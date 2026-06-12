Детските за непълнолетни и малолетни - само в натура
Малолетните и непълнолетните майки ще получават детски надбавки от държавата само в натура. Това решиха депутатите, които днес гласуваха на второ чете...
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Малолетните и непълнолетните майки ще получават детски надбавки от държавата само в натура. Това решиха депутатите, които днес гласуваха на второ чете...
Непълнолетните майки да не получават детски предлагат от Патриотичния фронт. Това е само една от мерките, с които депутатите на Валери Симеонов искат...
Заявените намерения на Ивайло Калфин са дискриминационни и противоконституционни. Това каза социалният министър от кабинета "Орешарски" д-р Хасан Адем...