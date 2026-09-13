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Министерският съвет прие окончателен вариант на Закона за личния фалит
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Министерският съвет прие окончателен вариант на Закона за личния фалит
София. Корпоративна търговска банка (КТБ) поиска от Българската народна банка (БНБ) да я постави под специален надзор поради опасност от неплатежоспос...
Кърджали. Състав на Окръжния съд в Кърджали обяви в несъстоятелност Оловно цинков комплекс. Процедура по несъстоятелност се открива с решение №233 на...
Вашингтон. Президентът на САЩ Барак Обама няма да преговаря с републиканците в Конгреса под заплахата от неплатежоспособността на страната, предаде Ро...
Вашингтон. Сръбската държава наподобява октопод - всеки трети сърбин е на държавна служба. Заплатите автоматично се индексират два пъти годишно, пише...