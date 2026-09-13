Затвориха неотложния кабинет в Спешното в Благоевград
Благоевград. Временно е прекратена дейността на открития през ноември миналата година неотложен кабинет в Спешно приемно отделение на МБАЛ-Благоевград...
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Благоевград. Временно е прекратена дейността на открития през ноември миналата година неотложен кабинет в Спешно приемно отделение на МБАЛ-Благоевград...
Благоевград. Денонощен кабинет за неотложна помощ отвори врати в Благоевград. Той ще работи през нощта и почивните дни, като целта му е максимално да...
Пловдив. Лекари от Спешна помощ поискаха ясни правила за работа на националната им конференция в Пловдив, предаде БНР. Според тях Спешната помощ сега...