Неофит освети бойните знамена на армията
Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев участва в ритуала и прие почетния строй на представителните части на Българскат...
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Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев участва в ритуала и прие почетния строй на представителните части на Българскат...