БСП със съдбовна промяна за данъците на младите
Пак поиска необлагаем минимум за бедните
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Пак поиска необлагаем минимум за бедните
Едно от исканията на КНСБ е въвеждане на 15% данък върху доходите на физическите лица
Имаме план за капиталова подкрепа на малките и средни предприятия
Банката за развитие ще дава заеми на малки фирми с облекчения