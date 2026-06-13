67 са немците на борда, сред тях две бебета
67 немски граждани са пътували на борда на самолета, катастрофирал в южна Франция. Сред тях има и две бебета. Както съобщихме, 16 от германците са уч...
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67 немски граждани са пътували на борда на самолета, катастрофирал в южна Франция. Сред тях има и две бебета. Както съобщихме, 16 от германците са уч...