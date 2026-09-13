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Убиха немец в Златните

Убиха немец в Златните

Германски турист бе открит мъртъв в хотелска стая в курорта Златни пясъци. 48-годишният мъж пристигнал на почивка няколко дни по-рано. На безжизненото...

07 септември | 22:00
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