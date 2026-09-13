Немец призна изнасилване и убийство на 4-годишен бежанец
32-годишен немец се предаде и призна убийството на 4-годишния Мохамед Янузи от Босна и Херцеговина. Извергът беше предаден от собствената му майка. По...
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32-годишен немец се предаде и призна убийството на 4-годишния Мохамед Янузи от Босна и Херцеговина. Извергът беше предаден от собствената му майка. По...
Гърция отново има германски селекционер. Става въпрос за Михаел Скибе, който подписа договор за две години. 50-годишният спец е четвъртият треньор, ко...
Германски турист бе открит мъртъв в хотелска стая в курорта Златни пясъци. 48-годишният мъж пристигнал на почивка няколко дни по-рано. На безжизненото...
Около убийството на немски турист в Златните пясъци започваха да излизат подробности, разкри "Петел". Приятелката му е първият човек, който се е натък...
Бурното море взе поредната си жертва това лято. 54-годишен немски турист се удави на плаж „Веселие" в района до къмпинг „Смокиня", съобщава Блиц. Сигн...