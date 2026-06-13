Специалист: Унгарската полиция прояви некомпетентност
„Не е странно, че унгарската полиция прояви некомпетентност, присъща и за други служби от бившия соц блок. Те затъват в тази некомпетентност в стремеж...
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„Не е странно, че унгарската полиция прояви некомпетентност, присъща и за други служби от бившия соц блок. Те затъват в тази некомпетентност в стремеж...