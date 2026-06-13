Път пропадна върху газопровод, заплашва с взрив село
Пловдивското село Крумово е на косъм от взрив, след като цяла улица пропадна върху газопровод.Причината е некачествен ремонт на пътя, съобщи "Нова"....
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Пловдивското село Крумово е на косъм от взрив, след като цяла улица пропадна върху газопровод.Причината е некачествен ремонт на пътя, съобщи "Нова"....