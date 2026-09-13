Напрежение! Неизвестни извадиха Пригожин от моргата
Коя е причината за това
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Коя е причината за това
Къртица в полицията проваля ареста му през 2008 г.
Творбите намерени в мазе в бившата сграда на полицията в София
Неизвестни са опоскали буквално 6 дка нива на 59-годишен добричлия с инициали А. Р., съобщават от полицията. Добруджанецът се оплакал в сряда в 9 часа...