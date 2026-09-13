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Много скоро ще бъде подписан меморандум за проекта за нефтопровод Александруполис-Бургас
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Много скоро ще бъде подписан меморандум за проекта за нефтопровод Александруполис-Бургас
Причината за инцидента все още не е известна
Крадци на гориво скъсаха магистралния нефтопровод от Бургас за София в района на община Септември. Заради пробива е избил 15-метров стълб, който е зал...
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