Издирват 63-годишен мъж от Петърч
Полицията издирва 63-годишен мъж от София. Недялко Станчов Василев е в неизвестност от 23 април, когато е напуснал дома на свой близък в село Петърч,...
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Полицията издирва 63-годишен мъж от София. Недялко Станчов Василев е в неизвестност от 23 април, когато е напуснал дома на свой близък в село Петърч,...