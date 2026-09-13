Азиатски фестивал украси София и събра над 18 000 лв. за недоносени деца
Събитието отбеляза рекордна посещаемост
Следете всички новини, анализи и коментари за Недоносени Деца. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Събитието отбеляза рекордна посещаемост
Мисис България 2018 World Яна Средкова и Анна Стефанова Мисис България 2017 Europe, събраха над 3000 лева на благотворителен концерт. Средствата ще бъ...
София. В неделя, 14 декември 2014 г. Фондация „Нашите недоносени деца" организира за трети пореден път Коледен благотворителен базар „Подари мъничко в...
Ал Капоне, Марлене Дитрих, Салвадор Дали и още десетки известни личности се събраха за обща кауза. Всъщност в техните образи прекрасно и красиво се пр...
София. Сладкиши, ръчно изработени сувенири, картички, книжки и уникални бижута примамваха посетителите на благотворителния базар "Подари мъничко вълше...
София. „Подари мъничко вълшебство" е озаглавен благотворителният базар в подкрепа на недоносените деца в България, организиран от фондация "Нашите нед...
Наш метод "хваща" за минути причинителя на смърт при недоносените деца
Консултацията е напълно безплатна
София. Сградата на Столична община ще бъде осветена в лилаво в петъчната вечер, а в небето ще полетят 510 балона. Акцията за отбелязване на Световния...
Всяко десето бебе у нас се ражда недоносено, казват специалисти.