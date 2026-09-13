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Кристин Лагард отива на съд

Кристин Лагард отива на съд

Съдят директора на Международния валутен фонд Кристин Лагард. Тя е обвинена в небрежност за времето, в което е била финансов министър. Лагард е позво...

17 декември | 18:25
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