Половината пожари в Кърджалийско от небрежност
Основна причина за пожарите е небрежност при боравене с открит огън
Следете всички новини, анализи и коментари за Небрежност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Основна причина за пожарите е небрежност при боравене с открит огън
Съдят директора на Международния валутен фонд Кристин Лагард. Тя е обвинена в небрежност за времето, в което е била финансов министър. Лагард е позво...
Вследствие на небрежност при боравене с открит огън е възникнал пожар в открит склад на дърводелски цех в село Чорбаджийско, съобщиха от ОД на МВР Кър...
Барака и 4 кубика дърва за огрев са изгорели в село Горно Дедец в пограничната община Кирково, съобщават от ОД на МВР Кърджали. Причината за запалван...
Париж. Ръководителят на МВФ Кристин Лагард обяви, че е била поставена под официално разследване за небрежност във френско дело за измама, но не е бил...