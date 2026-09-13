Всичко за Небостъргачи

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Небостъргачите на Европа

Небостъргачите на Европа

Стъклените гиганти стоят като НЛО на фона на класическата архитектура Класическата архитектура и красивите сгради с истории са голямото богатство на...

17 октомври | 14:35
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Небостъргачите на бъдещето

Небостъргачите на бъдещето

Ню Йорк. Списанието за архитектура eVolo проведе деветите си годишни награди за проекти за вертикално строителство. След оценка на 525 проекта от 43 с...

28 март | 15:58
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