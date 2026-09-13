Кварталът на небостъргачите. Наш град на нокти
Грандиозно инвестиционно намерение скара общински съветници
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Грандиозно инвестиционно намерение скара общински съветници
Еидн град би Ню Йорк и Дубай
Новите Вавилонски кули ще бъдат изградени до няколко години
С всяка изминала година се появяват все по-високи сгради
С височина 192 метра, те ще се издигнат в гъсто населения Сингапур
Стъклените гиганти стоят като НЛО на фона на класическата архитектура Класическата архитектура и красивите сгради с истории са голямото богатство на...
Два жилищни небостъргача в Обединените арабски емирства горяха в нощта срещу вторник, съобщи Би Би Си. Големият пожар се разминал без жертви, но някол...
Ню Йорк. Списанието за архитектура eVolo проведе деветите си годишни награди за проекти за вертикално строителство. След оценка на 525 проекта от 43 с...
Dynamic Tower сами си набавят тока и регулират температурата в стаите