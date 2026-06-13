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Обявяват 25 май за неучебен

Обявяват 25 май за неучебен

25 май най-вероятно ще бъде неучебен ден за училищата, съобщи просветният министър Тодор Танев. Той заяви, че такава е била досегашната традиция и сиг...

29 април | 17:05
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