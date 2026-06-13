15 научни чудеса, които прославят България
Родни изследователи печелят международна слава
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Родни изследователи печелят международна слава
Бизнесът влиза в образованието. Това стана ясно по време на дискусията на "Стандарт" и БАН "Научните чудеса на България", чиято цел е да открои десетт...
25 май най-вероятно ще бъде неучебен ден за училищата, съобщи просветният министър Тодор Танев. Той заяви, че такава е била досегашната традиция и сиг...