Стартира 13-ото издание на "Научи се да караш ски"
Беклемето прие първите участници в най-социално насочения проект на БФСки
Следете всички новини, анализи и коментари за Научи Се Да Караш Ски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Беклемето прие първите участници в най-социално насочения проект на БФСки
2355 деца ще преминат през най-социалния проект на БФСки и ММС
По време на обучението те ще ползват безплатни лифт карти, транспорт, ски оборудване и обяд
Малките скиори от София получиха и атрактивни награди от А1
Боровец. Боровец бе домакин днес на финала на шестото издание на програмата „Научи се да караш ски", организирана от Министерството на младежта и спор...
София. Боровец ще е домакин на 28 март за втора поредна година на финалното състезание и официалното закриване на шестото издание на програмата „Научи...