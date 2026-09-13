Супермодел стана посланик на добра воля на ООН
Рускинята Наталия Водянова ще работи в областта на сексуалните и репродуктивни права на жените
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Рускинята Наталия Водянова ще работи в областта на сексуалните и репродуктивни права на жените
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Мъжът ми не може да приготви дори яйца, разкрива супер моделът Наталия Водянова
Наталия Водянова сама оповести раждането на петото си дете. Тя се похвали с "красивия" си син Роман, като качи снимка на крачето му в Инстаграм. Това...
Руският супермодел Наталия Водянова е бременна за пети път. Това се случва само година и половина след като роди четвъртия си наследник и първи за мод...
Руският топмодел Наталия Водянова и тв водещият Дмитрий Шепелев ще бъдат водещите на жребия за определяне на участниците в квалификациите за Мондиала...
Топмоделът Наталия Водянова стана майка за четвърти път. 32-годишната красавица дари син на френския милиардер Антоан Арно. "Миналата нощ се роди наш...