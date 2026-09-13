Всичко за Наталия Водянова

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Наталия Водянова роди пето

Наталия Водянова роди пето

Наталия Водянова сама оповести раждането на петото си дете. Тя се похвали с "красивия" си син Роман, като качи снимка на крачето му в Инстаграм. Това...

10 юни | 23:25
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Наталия Водянова чака пето

Наталия Водянова чака пето

Руският супермодел Наталия Водянова е бременна за пети път. Това се случва само година и половина след като роди четвъртия си наследник и първи за мод...

05 февруари | 17:22
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