Стоянова: Изградихме и реновирахме над 60 детски площадки в района
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Слатина" и кандидатите на ГЕРБ за общински съветници Живка Новкова и Нина Чанева участваха в облагородяването и о...
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Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Слатина" и кандидатите на ГЕРБ за общински съветници Живка Новкова и Нина Чанева участваха в облагородяването и о...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Слатина" Наталия Стоянова и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ Живка Новкова и Нина Чанева разговаряха с г...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район Слатина Наталия Стоянова и кандидатите за общински съветници на ГЕРБ Живка Новкова и Мариян Бдински се срещнаха...