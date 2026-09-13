Революция на пътя. Нов асфалт
В битката с горещините Виена тества "охлаждаща" настилка
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В битката с горещините Виена тества "охлаждаща" настилка
Пътят в град Димово, който изкара местни на протест заради лошото си състояние, ще бъде завършен съвсем скоро. Това стана ясно от думите на шефа на Аг...
Кандидатът за кмет на кметство от ГЕРБ Николай Гюров се срещна с представители на бизнеса от с. Бистрица. Специални гости бяха кандидатът за кмет на р...
Преасфалтираха дефектаната временна пътна настилка, която е част от пътен възел на Лот 4 на автомагистрала "Струма". На около 150-метровото разстояние...
Вижте другите терени, къде сте ходили, вижте другите. Това заяви президентът на "Локомотив" София Николай Гигов. "В последните години Томов казва дост...
Благоевград. Свлачище затрудни за пореден път движението в Кресненското дефиле. Този път земната маса се срути в местността Османска чешма. В събота с...
Настилката е с 3 години гаранция, каза Генчо Георгиев от агенция „Пътна инфраструктура"