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Кои са насилниците от Кьолн

Кои са насилниците от Кьолн

След събитията в Кьолн цяла Германия се пита: "Откъде се взеха тези крадци, побойници и изнасилвачи?". Следите водят към марокански младежи, пристигна...

20 януари | 22:30
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