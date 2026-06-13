Затягат примката за насилници. Правната комисия се събира
Приемат поправките в НК
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Приемат поправките в НК
Домашното насилие ще се наказва и при интимна връзка
Нулева толерантност към насилниците
След събитията в Кьолн цяла Германия се пита: "Откъде се взеха тези крадци, побойници и изнасилвачи?". Следите водят към марокански младежи, пристигна...
За 72 часа остава в ареста насилникът, нанесъл с нож 11 рани на ученичка в Перник. Радослав Колев от Радомир, който вчера нападна 15- годишната Зорн...
Виновниците за десетките актове на сексуално насилие в Кьолн в новогодишната нощ може да бъдат депортирани от Германия, обяви вътрешният министър на с...
Доказани домашни насилници ще се изправят пред себеподобни и ще се изповядат в групова терапия. Програмата срещу агресията вкъщи обхваща основно хора...