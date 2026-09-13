Университетските болници застанаха зад Москов
София. Асоциацията на университетските болници в България застана зад здравния министър Петър Москов за осигуряване на полицаи, заедно с линейките, ко...
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София. Асоциацията на университетските болници в България застана зад здравния министър Петър Москов за осигуряване на полицаи, заедно с линейките, ко...
София. По-висока степен на закрила ще получат медицинските специалисти. Депутатите приеха единодушно на първо четене четири законопроекта за промени в...
И четирите партии с проекти за насилието над медиците