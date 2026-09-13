Привличат като обвиняем бащата, наръгал сина си
Това ще стане, когато здравословното му състояние го позволи
Следете всички новини, анализи и коментари за Наркозависим. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това ще стане, когато здравословното му състояние го позволи
София. Мъжът, който уби 2-годишната си дъщеричка в столицата, след което се обеси, е бил наркозависим. Това съобщи БНР, позовавайки се на свой анониме...
Благоевград. Премеждие и бой заради гузна съвест. Това преживя наркозависим благоевградчанин, който се скри на чужд таван от полицията, но там яде пер...