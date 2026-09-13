Кървав фестивал, има ранени
Какво казаха от полицията
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Какво казаха от полицията
Младеж наръга с нож 15-годишно момиче в Перник. Инцидентът е станал на началната автобусна спирка в центъра на областния център около 8 часа тази сутр...
Трима чуждестранни туристи са били наръгани в египетския курорт Хургада. Това съобщи Би Би Си. И уточни, че това е станало след като двама предполагае...
София. Мъж е бил наръган в района на УМБАЛСМ „Пирогов". 35-годишният човек е получил прорезна рана след като влязъл в спор с други двама мъже. Това съ...
Париж. Френски депутат бе наръган с нож по време на церемония за отбелязване на края на Първата световна война близо до Марсилия, съобщиха френски мед...