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Дългът нарасна с 853 млн. евро

Дългът нарасна с 853 млн. евро

Държавният дълг нарасна с 853 млн. евро през първите осем месеца на годината и в края на август е 12,153 млрд. евро, сочат данните на Министерството н...

05 октомври | 20:15
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