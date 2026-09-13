Шок за народа! Вижте новите милионери на България
Нараснал е и броят на кредитните милионери
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Нараснал е и броят на кредитните милионери
Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, отчитат увеличение от 14,9% на годишна база
Още по-тревожен е фактът, че около една трета от развиващите се страни все още не са се възстановили
Броят на случаите в момента вече е на значително по-високо ниво, отколкото през август на предходната година
Номиналното нарастване на средния размер на пенсиите е 16,3%, реалното - 7,1 на сто
Промяна от старта на новата учебна година
Според НСИ тя е 1525 лева
Това е 265 % от годишната глобална икономическа продукция
233 са те в Клуба на дамите с 10-цифрено състояние праз 2018 година
Поскъпването от началото на тази година е 1,8 на сто
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