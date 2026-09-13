Клиповете с Тодор Славков №1 във Фейсбук
"Напред Бъргария" има шанс за двама общинари Най-малко двама общински съветници могат да бъдат избрани от листите на движение "Напред България", со...
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"Напред Бъргария" има шанс за двама общинари Най-малко двама общински съветници могат да бъдат избрани от листите на движение "Напред България", со...
Сред основните приоритети в програмата ми за управление на столицата е прекратяване на договора с концесионера на „Софийска вода" по възможно най-знак...
Националната агенция за приходи ще получава информация за парите на българи в 51 страни. Правителството вчера одобри присъединяването на България към...
Димитър Байлов, кандидат на движение „Напред България" за общински съветник в София и районен кмет на „Младост" Г-н Байлов, вие сте едно лицата на пу...
В движение „Напред България" не гледаме на себе си като ляво или дясно ориентирана партия, защото тези параметри в България нямат никакъв смисъл. Ние...
Здравната каса не е бездънна яма и тъй като е схема, създадена единствено да се източва. За да станат едни 200 богати семейства още по-богати. Рано ил...
Може би не можем да отречем ролята на столична община в създаването на спортни площадки по градинките и парковете, но те не изграждат спортисти и съст...
Движение "Напред България" взриви социалните мрежи с нов предизборен клип, който нагледно показва неравенствата в качеството на живот на българите, на...
Преподавателите са истинските градители на бъдещето на България в лицето на децата, които възпитават и обучават. У нас системата беше съзнателно довед...
Председателят на движение "Напред, България" Зорница Атанасова и председателят на общинския съвет на БСП - Ловеч, Станимир Стоянов подписаха политичес...