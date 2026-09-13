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Страхил Ангелов подкрепен и от други партии за знаково прекратяване на концесията на "Софийска вода"

Страхил Ангелов подкрепен и от други партии за знаково прекратяване на концесията на "Софийска вода"

Сред основните приоритети в програмата ми за управление на столицата е прекратяване на договора с концесионера на „Софийска вода" по възможно най-знак...

22 октомври | 11:47
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Димитър Байлов: Трябва лично отношение за разрешаване на ежедневните грижи на жителите на „Младост”

Димитър Байлов: Трябва лично отношение за разрешаване на ежедневните грижи на жителите на „Младост”

Димитър Байлов, кандидат на движение „Напред България" за общински съветник в София и районен кмет на „Младост" Г-н Байлов, вие сте едно лицата на пу...

20 октомври | 13:07
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