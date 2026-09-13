Таксиджиите намаляха наполовина, искат да се вдигнат тарифите
Метанът вече стигна 2 лева
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Метанът вече стигна 2 лева
Най-големите парични потоци са от Люксембург, Нидерландия и Германия, а капитали изтичат към Швейцария и Чехия
22-ма са починали през последните 24 часа
Отстъпка от 50% за търговци на мартеници е обявила община Перник в таксата за наем на търговска площ. В централната градска част за квадратен метър се...