Туристи щурмуваха Одрин. Какво се случва
Те са най-живописните и колоритни празници, посветени на пролетта в пограничните области
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Те са най-живописните и колоритни празници, посветени на пролетта в пограничните области
Ниските цени са причината да изберат България
Над 70 000 души са се записали за периода до 31 март
Аптеките са в шок от наплива
Напливът за БГ паспорти на Острова няма да докара кралски поданици у нас Наистина, неведоми са пътищата Господни! Свикнахме българите да дават мило и...
Попови ливади се гордее с Влашката църква и чистия въздух 2906. Това е кодът. Но не е конспиративен, а съвсем обикновен – пощенски. На едно необикнов...
Село Острокапци, община Димово
Сериозен бежански натиск през лятото очаква главният прокурор Сотир Цацаров. Обвинител номер 1 поиска от Висшия съдебен съвет да вземе мерки, за да се...
Ръстът от 30-40% няма да се случи, дано имаме поне ръст от 5-6 на сто, надяват се от бранша 30% ръст в броя на туристите за това лято прогнозираха п...
Мащабно военно учение на граничари и военни стартира на границата ни с Гърция и Македония. „Граница - 2016" ще се проведе в зоната за отговорност на Г...
От началото на годината у нас са задържани над 17 000 нелегални имигранти. Това съобщи пред bTV заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Цип...
Наплив от пътуващи в събота предизвика пълен хаос на Централна автогара в София. Рейсове тръгват препълнени и със закъснение, има и отменени курсове....
Купуват пакети за екскурзиите месеци предварително, качиха цените в Мелник Хиляди българи и руснаци ще се стекат в събота на Рупите, за да си спомнят...
Границата ни със Сърбия в последните месеци е под постоянна бежанска "атака". Само вчера край Трекляно бяха заловени 29 сирийци, съобщиха от районната...
Реформаторите с двама кандидати и АБВ извади претендент В последния ден за обявяване на номинации за управител на БНБ, партиите приеха единодушно нов...
За поредна година броят на учениците в Добричко намалява, съобщиха организаторите на традиционната Панорама на средните училища, която се проведе в До...
Кризата в Крим може да доведе до наплив от круизи у нас, обявиха родни туроператори. Няколко компании промениха маршрутите си в Черно море, за да избе...
Лондон. Предричаният наплив на български и румънски работници във Великобритания след падането на трудовите ограничения не се е случил, сочи проучване...
Брюксел. ЕК не разполага с данни за наплив от български и румънски работници към други държави от ЕС. Това даде да се разбере на пресконференция Джона...
Британски журналисти не успяха да станат свидетели на наплив от имигранти