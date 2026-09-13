Всичко за Наплив

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Сървайвър за бежанци

Сървайвър за бежанци

Границата ни със Сърбия в последните месеци е под постоянна бежанска "атака". Само вчера край Трекляно бяха заловени 29 сирийци, съобщиха от районната...

15 юли | 5:50
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Наплив от круизи у нас

Наплив от круизи у нас

Кризата в Крим може да доведе до наплив от круизи у нас, обявиха родни туроператори. Няколко компании промениха маршрутите си в Черно море, за да избе...

22 март | 7:20
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ЕК: Няма наплив на българи

ЕК: Няма наплив на българи

Брюксел. ЕК не разполага с данни за наплив от български и румънски работници към други държави от ЕС. Това даде да се разбере на пресконференция Джона...

06 януари | 22:40
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