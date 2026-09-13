Лошо за Нана Гладуиш! Какво се случи по време на празниците
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Сполетя я най-лошото
Отива да живее при мъжа си
Александър се отказал от музиката и станал консултант
София. Нана Гладуиш отново влиза в битка. За щастие не с рака, а със себе си. Водещата на "Съдебен спор" по Нова е сред участничките в "Денсинг старс"...
Нана ще е една от участничките в "Денсинг старс" по Нова. Водещата на предаването "Съдебен спор" се е консултирала с лекари и те са дали съгласието си...
София. След като реших да говоря за проблема, с който се сблъсках – диагнозата рак, се оказа, че доста хора започнаха да ме търсят и да се интересуват...