Слагат на папата уникално наметало за великденското бдение
Очакват се към 5000 присъстващи. Папа Франциск ще покръсти осем души
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Очакват се към 5000 присъстващи. Папа Франциск ще покръсти осем души
какво е значението на черната пелерина
Първото наметало, носено от актьора Кристофър Рийв във филма „Супермен“ от 1978 г., беше най-ценният предмет