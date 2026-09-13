Край Балчик почерня от полиция. Открит беше труп
Тяло на мъж е било случайно открито в петък.
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Тяло на мъж е било случайно открито в петък.
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