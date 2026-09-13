Огромна верига у нас намалява цените! Коя е причината
Какво съобщиха от европейския гигант
Следете всички новини, анализи и коментари за Намалява. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво съобщиха от европейския гигант
Произвеждат се по-малко хормони на стреса
Над 3 милиона са вече ваксинираните
Спадът в е причинен от трудностите, свързани с функционирането на глобалната верига на доставки
София. Фискалният резерв към 31 август 2013 г. е в размер на 4,7 млрд. лева. Намалението на фискалния резерв през август спрямо юли се дължи основно н...