Изпращат тигрицата Найша в Пазарджик
Варна. Тигрицата Найша, обитател на варненския зоопарк, бе изпратена в Пазарджик. Голямата котка бе приспана и пренесена в камион, а за комфорта на жи...
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Варна. Тигрицата Найша, обитател на варненския зоопарк, бе изпратена в Пазарджик. Голямата котка бе приспана и пренесена в камион, а за комфорта на жи...