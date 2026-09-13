Найден Шопов: Гласувах за управление на Пазарджик, което не се основава на купен вот и страх
„Днес гласувах за едно управление, което не се основава нито на купен вот, нито на списъци, нито на страх, нито на изнудване", каза кандидат-кметът На...
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„Днес гласувах за едно управление, което не се основава нито на купен вот, нито на списъци, нито на страх, нито на изнудване", каза кандидат-кметът На...
ПАЗАРДЖИК Име, партия: Найден Шопов, ПП ГЕРБ Зодия, девиз: Лъв, "Видими резултати за Пазарджик" Цели за управление в следващите 4 години: Управленс...
„Ще покажем, че има възможност и надежда за община Пазарджик, за града и селата да имат нова визия, свързана с нов начин на разпределение на финанси...
Три футболни топки от престижна спортна марка подари кандидатът на ГЕРБ за кмет на община Пазарджик Найден Шопов на футболистите от отбора на „Бенков...
„Пазарджик трябва да се превърне в по-добро място за развитие на спорта и това е една от целите в управленската ми програма. Тя предвижда още създава...
Кандидатът за кмет на община Пазарджик Найден Шопов, петият от листата за съветници Николай Ангелов и общинският ръководител на ПП ГЕРБ – Пазарджик,...
„Какво Не се случи в Пазарджик през последните осем години". Това бе темата на пресконференция на кандидата от ГЕРБ за кмет на община Пазарджик Найден...
„Залагам на икономически растеж на община Пазарджик чрез насърчаване на инвестициите и откриване на нови работни места. Ще работя за нулева толерантно...