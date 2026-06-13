В Калифорния сглобяват невиждан самолет гигант
Зад колосалния проект стои Пол Алън, един от съоснователите на "Майкрософт" Летящата крепост "Рух" ще издига сателити за изстрелване в орбита Започн...
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Зад колосалния проект стои Пол Алън, един от съоснователите на "Майкрософт" Летящата крепост "Рух" ще издига сателити за изстрелване в орбита Започн...