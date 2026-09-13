Лакрауи надзиравал заложници в Сирия
Нахим Лакрауи - един от брюкселските атентатори, е разпознат от бивши френски заложници. Те са били държани в плен в Сирия през 2013 и 2014 г. - споре...
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Нахим Лакрауи - един от брюкселските атентатори, е разпознат от бивши френски заложници. Те са били държани в плен в Сирия през 2013 и 2014 г. - споре...
Единият от взривилите се на брюкселското летище джихадисти е работил като чистач в сградата на Европейския парламент (ЕП). Това стана ясно от съобщиен...
Задържаха третия заподозрян за атентатите в Брюксел, за когото се твърди, че не се е самовзривил. За момента информацията за ареста е противоречива -...