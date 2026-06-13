УЕФА реже наградните фондове за евротурнирите
Мярката е заради намалелите приходи в резултат на пандемията от коронавирус
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Мярката е заради намалелите приходи в резултат на пандемията от коронавирус
Парите са от наградния фонд на виртуалния турнир в Мадрид
Шафрин е №1 при дамите, Хиршер продължава да е лидер при мъжете, въпреки, че спря да кара
Общо 158,7 милиона долара са бонусите в турнирите на АТР за 2020