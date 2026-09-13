Стойчо Кацаров каза ще има ли нова вълна наесен
Засега няма опасност да изхвърляме ваксини
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Засега няма опасност да изхвърляме ваксини
Няма нарушения в социалното министерство, каза вицепремиерът
Руският президент ще се консултира с лекари преди това, защото му предстоят още две имунизации
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34 скоро може да бъдат закрити