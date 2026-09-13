Армията на безименните. Страшилищата, които промениха войните
На 9 март 1831 г. се ражда една легенда, жива и до днес
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На 9 март 1831 г. се ражда една легенда, жива и до днес
ЧВК "Вагнер", най-известната група руски наемници, беше разформирована и реорганизирана след смъртта на лидера ѝ Евгений Пригожин
Образува наказателно дело срещу украинския президент
Над 7 000 наемници са във военната групировка
60 от тях вече са убити, британци и шведи също в редиците на "Ислямска държава" Броят на ислямистите от Германия, отправили се към Сирия и Ирак да се...
Близо половин милиард лева са приходите от наеми, декларирани пред данъчните. Това е сериозен ръст на налозите, събрани от отдаване на имоти, отчитат...
Добрич. Двоен ръст за първите 8 месеца на годината, спрямо същия период на 2013 г. отчитат от областната дирекция на полицията в Добрич. Според статис...
Берлин. Около 400 американски наемници се бият в Украйна заедно с украинските войници и милиция в операции срещу проруските сепаратисти, пише герма...
Дамаск. Режимът на Башар Асад отрича употребата на химически оръжия срещу бунтовниците в страната. ООН започна разследване на случая след сигнали от...