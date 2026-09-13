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Млади виртуози се надсвирват

Млади виртуози се надсвирват

Музикалното училище "Любомир Пипков" организира за десети пореден път международния си конкурс "Млади виртуози". Юбилейното издание отново ще събере е...

16 март | 20:50
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