Гласът на Родопите поведе голямата мечта на Йотова
Президентът свърза древната каба гайда, българското послание в Космоса и надеждата за силно отечество
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Президентът свърза древната каба гайда, българското послание в Космоса и надеждата за силно отечество
Трети ден от събора за народно творчество и животновъдство "Рожен". В последния ден отново ще има надсвирване и надиграване на четирите сцени. Над 8 0...
Родопските поляни почерняха от хора. Много повече бяха гостите в събота на възродения Роженски събор, отколкото в петък за откриването. Надпяването на...
Музикалното училище "Любомир Пипков" организира за десети пореден път международния си конкурс "Млади виртуози". Юбилейното издание отново ще събере е...
Калофер. Ивайло Стефанов от Павел баня, възпитаник на Националното училище за фолклорни изкуства, "Филип Кутев", гр. Котел, спечели първото място на Н...