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Пак намацаха Шпагин

Пак намацаха Шпагин

Паметникът на Съветската армия в София осъмна отново изписан. Този път на него са изписани две думи - "Лустрация" и "Демонтаж" в синьо и жълто - цвето...

14 април | 13:11
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