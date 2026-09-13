Историческо! Намериха български надписи от древен Йерусалим
Изследването документира надписи в три основни манастира: „Свети Теодор“, „Предтеча“ и „Свети Хараламбос“
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Изследването документира надписи в три основни манастира: „Свети Теодор“, „Предтеча“ и „Свети Хараламбос“
Говори председателят на Асоциация „Активни потребители”
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Срокът за въвеждане на допълнителните предупредителни надписи по цигарените кутии за вредата от тютюнопушенето беше удължен от 28 март 2016 г. на 20 м...
София. 20 автомобила осъмнаха в центъра на София с надпис "Полиция". Става въпрос за вандалска проява, съобщиха от СДВР. При огледите е установено, ч...