"Сиела Норма" продължава да се надлъгва с ЦИК
Иска 4,3 млн. за логистика по машините
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Иска 4,3 млн. за логистика по машините
Сериозен интерес проявяват селища от Македония към уникален празник по надлъгване навръх 1 април в петричкото село Скрът. Денят на хумора и шегата се...
Емисари на петричкото село Скрът обикалят селища в съседна Македония и канят мераклии за участие в конкурс по надлъгване. Домакините вече трескаво се...
Самодейците от македонското Ново село пребориха конкуренцията на стотици нашенци по надлъгване, шеги и хумор на фестивал в петричкото село Скрът. Комш...
В петричкото село Скрът върви трескава подготовка за най-голямото събитие в населеното място – фестивал навръх 1-ви април – Деня на хумора и шегата. С...
Благоевград. Рекорден брой участници ще се надлъгват на сцената на читалището в петричкото село Скрът. Над наши и македонски самодейци ще премерят сил...