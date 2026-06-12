Крисия и Симона пяха за таткото на Гери
Малки таланти и звезди излязоха на една сцена в помощ на таткото на двете талантливи сестри - Гери и Милица. Двете момичета, заедно с другите звезди о...
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Малки таланти и звезди излязоха на една сцена в помощ на таткото на двете талантливи сестри - Гери и Милица. Двете момичета, заедно с другите звезди о...