„Берое“ се включи в кампанията „Надежда за Иванко“
Стара Загора. Футболният клуб „Берое" се включи в кампанията "Надежда за Иванко" в подкрепа на старозагорския IT-специалист Иванко Тодоров. Бащата на...
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Стара Загора. Футболният клуб „Берое" се включи в кампанията "Надежда за Иванко" в подкрепа на старозагорския IT-специалист Иванко Тодоров. Бащата на...